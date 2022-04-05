Видео дня: на берегу Финского залива неожиданно выросли ледяные горы

На берегу Финского залива неожиданно выросла «горная гряда» высотой в два человеческих роста. Дирекция Комплекса защитных сооружений 5 апреля показывает, как глыбы выглядят сверху.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, высота ледовых образований доходит до 3,5 метров, а толщина превышает 30 сантиметров.
«Специалисты полагают, что подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта в результате незначительного подъема уровня воды и ветрах западных направлений», — говорится в сообщении.
Навалы представляют собой нагромождение льдин, которое формируется в результате сильного ветра. Последний раз «ледяные горы» образовались в 2019 году, когда удалось предотвратить наводнение.
Тогда в начале марта высота образований превысила 9,5 метров, а длина составила более 1 километра. В Дирекции КЗС подчеркивают, что петербургская дамба способна выдерживать такие нагрузки.
Напомним, в Петербурге непогода не только сносила деревья и остановки общественного транспорта, но и еще и создавала в реках и каналах города «снежуру» и «ледяное сало». Рассказываем об этих природных явлениях. И еще немного показываем.
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