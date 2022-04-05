Видео дня: на берегу Финского залива неожиданно выросли ледяные горы

Как пояснили в пресс-службе ведомства, высота ледовых образований доходит до 3,5 метров, а толщина превышает 30 сантиметров.

«Специалисты полагают, что подвижка ледяного поля в Финском заливе произошла в конце марта в результате незначительного подъема уровня воды и ветрах западных направлений», — говорится в сообщении.

Навалы представляют собой нагромождение льдин, которое формируется в результате сильного ветра. Последний раз «ледяные горы» образовались в 2019 году, когда удалось предотвратить наводнение.

Тогда в начале марта высота образований превысила 9,5 метров, а длина составила более 1 километра. В Дирекции КЗС подчеркивают, что петербургская дамба способна выдерживать такие нагрузки.

Напомним, в Петербурге непогода не только сносила деревья и остановки общественного транспорта, но и еще и создавала в реках и каналах города «снежуру» и «ледяное сало». Рассказываем об этих природных явлениях. И еще немного показываем.