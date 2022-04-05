Новый речной вокзал и жилой комплекс построят на Ладожском озере в Сортавале

Как сообщает «Фонтанка», проект застройки еще на согласовании у властей. Пока не разглашаются объем инвестиций и дату начала работ. Однако подготовка к строительству уже началась: ветхие здания в промзоне сносят. Причал будущего речного вокзала планируют запустить к началу навигации, ориентировочно 10 мая.

На месте бывшей мебельной фабрики мебельной фабрикой «Ранта» построят четыре жилых дома, всего около 100 квартир, и многофункциональный центр, в который войдет спортивный зал. Также на территории планируется разместить вертолетную площадку.

Помимо жилых домов появится и причал. Планы о строительстве речного вокзала на месте заброшенной мебельной фабрики велись еще с 2020 года, однако приступить к воплощению задуманного смогли только сейчас.

На причале хотят разместить зал ожидания, панорамный ресторан, магазин, кафе, места для паркинга, а на набережной — променадные зоны. Пристань тоже зонируют: отдельно для прогулочных катеров и судов на подводных крыльях, которые возят туристов на остров Валаам. Там же будет располагаться тренировочная площадка Сортавальской школы гребли.

В пресс-службе главы республики заявили, что проект принадлежит президенту холдинга «Адамант» Игорю Лейтису. Его компания ООО «Валаамский причал» займется строительством в Ладожского озера.

Предприниматель известен в Петербурге в первую очередь как владелец 25% крупнейшего городского собственника коммерческой недвижимости — холдинга «Адамант», который объединяет торговые центры «Континент на Звездной», «Заневский каскад», ТРК «Балканский» и другие. В пресс-службе «Адаманта» не стали комментировать проект своего совладельца.