В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за штормового ветра

«По информации Росгидрометцентра России, с 22 часов 04 апреля до 22 часов 05 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами, местами до 15-18 метров в секунду», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

Водителей просят проявлять особую осторожность на дорогах и, по возможности, воздержаться от поездок на личных машинах из-за высокого риска ДТП. Пешеходов тоже призывают быть особенно внимательными.

По информации ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, осадки и сильный ветер принес в Петербург североатлантический циклон «Мирелла», выходящий своим центром на юг Финляндии.

Непогода выйдет на пик после обеда. С 12 до 18 часов порывы могут усиливаться до 20–21 метров в секунду, и для большого города это очень опасные значения, по словам специалиста. С утра на берегах Невы будет идти мокрый снег, затем потеплеет до +3…+4 градусов, и осадки перейдут в дождь. А улучшится погода только к вечеру.