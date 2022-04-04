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В Смольном назвали сроки отключения отопления в петербургских квартирах

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В Петербурге отопительный сезон может завершиться уже в начале мая. Точные даты будут корректировать в зависимости от погоды, сообщили в Смольном.

Shutterstock.com

По словам пресс-секретаря комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александра Антипенко, при отключении тепла коммунальщики будут ориентироваться на погоду, точных сроков прекращения теплоснабжения пока не называют.

«Возможно, конец апреля — начало мая. Но пока что в Петербурге довольно прохладно. В вопросе окончания отопительного сезона ориентируемся на среднесуточный норматив по температуре воздуха выше +8 градусов в течение минимум 5 дней либо на прогноз о резком потеплении», — сообщил Антипенко.

В прошлом году отопительный сезон завершили в середине мая. Тогда его продолжительность составляла 239 дней.

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