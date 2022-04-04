МЧС предупреждает: в Петербург придет штормовой ветер и принесет с собой мокрый снег с дождем

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 4 апреля днем будет облачная с прояснениями погода. Уже ближе к вечеру город накроет дождь с мокрым снегом.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Петербургу просит жителей быть особенно внимательными и осторожными в этот день.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что приближающийся циклон принесет в город ненастную погоду, которая продлится всю эту неделю.

«В течение этой сложной в погодном плане недели увидим все. Снег и дождь, усиление ветра уже завтра, перепады температуры воздуха от отрицательной ночью до положительных значений днем. И очень теплую пятницу, но, опять же, с дождем. <…> Запасаемся терпением и дальше ждем весну», — подытожил Колесов.