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МЧС предупреждает: в Петербург придет штормовой ветер и принесет с собой мокрый снег с дождем

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Петербург накроет североатлантический циклон «Мирелла». Он принесет с собой снег с дождем и штормовой ветер. Синоптики подробнее рассказывают о погоде на ближайшие сутки, а в МЧС предупреждают об опасностях ненастья.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 4 апреля днем будет облачная с прояснениями погода. Уже ближе к вечеру город накроет дождь с мокрым снегом.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 апреля в городе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Петербургу просит жителей быть особенно внимательными и осторожными в этот день.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что приближающийся циклон принесет в город ненастную погоду, которая продлится всю эту неделю.

«В течение этой сложной в погодном плане недели увидим все. Снег и дождь, усиление ветра уже завтра, перепады температуры воздуха от отрицательной ночью до положительных значений днем. И очень теплую пятницу, но, опять же, с дождем. <…> Запасаемся терпением и дальше ждем весну», — подытожил Колесов.

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