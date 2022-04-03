Придут ли в Петербург московские снегопады? Вот ответ главы Гидрометцентра

По его словам, Москва сейчас завалена снегом — выпало до 20-23 см. При этом в Петербурге сейчас солнечно и морозно. Синоптик добавил, что минувшей ночью в Петербурге температура составила от -5 до -8 градусов, а в Ленобласти — до -16 градусов.

Тем не менее, согласно прогнозу Колесова, циклон придет и в Петербург. «5—6 апреля увидим и мы мокрый снег, но не в таком количестве», — отметил он.