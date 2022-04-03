Придут ли в Петербург московские снегопады? Вот ответ главы Гидрометцентра

Главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о том, стоит ли петербуржцам ожидать снегопада, как в Москве. Публикуем его прогноз.
По его словам, Москва сейчас завалена снегом — выпало до 20-23 см. При этом в Петербурге сейчас солнечно и морозно. Синоптик добавил, что минувшей ночью в Петербурге температура составила от -5 до -8 градусов, а в Ленобласти — до -16 градусов.
Тем не менее, согласно прогнозу Колесова, циклон придет и в Петербург. «5—6 апреля увидим и мы мокрый снег, но не в таком количестве», — отметил он.
Как сообщают в Гидрометцентре, 3 апреля в Петербурге ожидается переменная облачность и никаких осадков. Ветер будет дуть со скоростью 2–4 метра в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до 4 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
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