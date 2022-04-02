Сезон ловли корюшки в Петербурге стартует позже из-за холодного марта

По словам заместителя председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрия Бондарюка, в прошлом году орудия для лова выставляли уже 4—7 апреля. А массовый промысел стартовал 15 апреля.

В этом году все не так просто: лед еще 60 сантиметров стоит. «Мы пока ничего не ловим, потому что зима затяжная. Начнём где-то двадцатого, наверное, не раньше 20 апреля», – поделился Бондарюк.