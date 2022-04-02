Сезон ловли корюшки в Петербурге стартует позже из-за холодного марта

Из-за холодного марта сезон ловли корюшки в Петербурге начнется позже, чем обычно. Рыболовецкие компании все еще ждут, когда растает лед. Об этом сообщают «Невские Новости».
По словам заместителя председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрия Бондарюка, в прошлом году орудия для лова выставляли уже 4—7 апреля. А массовый промысел стартовал 15 апреля.
В этом году все не так просто: лед еще 60 сантиметров стоит. «Мы пока ничего не ловим, потому что зима затяжная. Начнём где-то двадцатого, наверное, не раньше 20 апреля», – поделился Бондарюк.
Корюшка начинает мигрировать к местам нереста с декабря. Зимой ее добывают за дамбой в районе Кронштадта, Репино, Комарово. В середине апреля рыба приходит в Невскую Губу и Неву. Корюшка также водится на Ладоге.
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