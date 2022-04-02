Часть сада Смольного собора восстановят по архивным документам в 2022 году

В саду хотят высадить деревья и кустарники с опорой на архивные материалы, а также на территории приведут в порядок газоны.

«Продолжаем возвращать первозданный облик красивейшим местам нашего города. В саду Смольного собора ведется большая работа, которой предшествовали архивные изыскания, совмещение исторических планов с современным состоянием территории, ландшафтно-архитектурные обследования. В этом же году будет завершена семилетняя реставрация Смольного собора», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, планируется восстановить утраченные ранее дороги внутри монастырского двора, где будут располагаться места отдыха.