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В Петербурге задержали банду аферистов, которая проводила подставные свидания в «фейковых» ресторанах

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В Петербурге задержали десять человек по делу о мошенничестве. Злоумышленники организовывали мужчинам свидания с девушками в поддельных ресторанах, а затем выманивали у них крупные суммы денег.

Shutterstock.com

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, девушки, в том числе несовершеннолетние, знакомились с мужчинами на сайтах знакомств, а затем устраивали с ними свидания в несуществующих ресторанах. В заведениях девушки заказывали дорогие угощения: шампанское, лангустины и крабы, а после уезжали и «забирали» деликатесы с собой, не расплатившись.

А обманутым мужчинам приходилось оплачивать счета в лжересторане. Пострадавшие отдавали за вечер от 15 до 100 тысяч рублей.

«Проехав несколько кварталов, водитель высаживал даму, и она по команде сообщников направлялась на следующую встречу. Номер телефона предыдущего кавалера девушка заносила в черный список. Деньги, полученные от мужчин за заказы, соучастники похищали», — пояснили в МВД РФ.

По такой схеме преступная группа обманывала мужчин около 2,5 лет. На уловки мошенников попадались до 25 клиентов в день.

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