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Эрмитаж закрыли из-за «минирования»

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Главный музейный комплекс государственного Эрмитажа закрыли для посетителей. В музей поступило анонимное письмо о минировании, сообщили в пресс-службе. Всех посетителей уже эвакуировали из здания.

Ksenya_89 / Shutterstock.com

«В Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить в Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Сообщается, что на Дворцовой площади уже находятся сотрудники Росгвардии. Сейчас они осматривают экскурсионные залы, кабинеты и подсобные помещения вместе со службой музейной безопасности. Посетителей снова пустят в музей после завершения проверки.

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