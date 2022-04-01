Эрмитаж закрыли из-за «минирования»

«В Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Посетители с билетами на 1 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы сегодня или посетить в Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам», — сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

Сообщается, что на Дворцовой площади уже находятся сотрудники Росгвардии. Сейчас они осматривают экскурсионные залы, кабинеты и подсобные помещения вместе со службой музейной безопасности. Посетителей снова пустят в музей после завершения проверки.