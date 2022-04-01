Придет ли долгожданное тепло в Петербург? Синоптик рассказала, какая погода будет в апреле

По словам руководителя группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Натальи Мироничевой, ждать устойчивой жаркой погоды не стоит. Скорее апрель будет переменчивым и дождливым.

«Ненастные дождливые периоды и периоды сухой, малооблачной погоды неоднократно в течение месяца будут сменять друг друга. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется близким к климатической норме и немного ниже нее», — сообщила Мироничева.

В первые дни апреля по ночам все еще будут ощущаться отголоски мартовской непогоды. Морозы будут доходить до 7 градусов, а днем температура ждут плюсовых значений, пишет «Фонтанка» со слов Мироничевой.

Такая температура продержится до второй декады месяца. Иногда столбики термометров будут доходить до +13 градусов, а в конце месяца и до всех +18 градусов. Для сравнения: 24 апреля 2000 года в Петербурге было за 25 градусов тепла, но это рекорд за весь период наблюдений.

«Среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 0,5…1,5 градуса ниже среднемноголетних значений. Месячная сумма осадков составит 110–150% от климатической нормы», — сообщили в Гидрометцентре.