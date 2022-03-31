В Петербурге закрывается винтажный склад и мастерская «Больше стиля». Там продавали редкие и оригинальные предметы интерьера: мебель, текстиль, лампы и другое.
В выходные с 1 по 3 апреля в «Севкабель Порту» на большом гараж-сейле они устроят большую распродажу своих изделий. Среди мебели и текстиля ручной работы найдутся винтажные предметы интерьера.
Большинство вещей производили в мастерской на Чугунной улице, 2. Там делали столярные изделия, мягкую мебель, керамику, текстиль, а еще занимались реставрацией винтажных предметов и антиквариата.
В telegram-канале «Схожу, пожалуй» появилась информация, что команда закрывает мастерскую в том числе из-за подорожания комплектующих, за неделю они выросли в цене в 2-3 раза. Точную дату закрытия пока не называют.
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