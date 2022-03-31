В Петербурге закрывается винтажный склад и мастерская «Больше стиля»

В выходные с 1 по 3 апреля в «Севкабель Порту» на большом гараж-сейле они устроят большую распродажу своих изделий. Среди мебели и текстиля ручной работы найдутся винтажные предметы интерьера.

Большинство вещей производили в мастерской на Чугунной улице, 2. Там делали столярные изделия, мягкую мебель, керамику, текстиль, а еще занимались реставрацией винтажных предметов и антиквариата.