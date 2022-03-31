Март-2022 стал самым солнечным в Петербурге с начала XXI века

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, к сегодняшнему утру, 31 марта, солнце светило в городе в совокупности 178,3 часа. Таким образом был побит рекорд марта-2005, когда солнечные лучи показывались горожанам в течение 177,8 часа.

«В течение дня в Петербурге еще будет светить солнце, и окончательное количество часов солнечного сияния в марте этого года будет известно только вечером, но уже сегодня понятно, что в этом веке получился самый солнечный март», — приводит «Петербургский дневник» слова Колесова.

Циклон, пришедший в Петербург в преддверии текущей недели, солнечную статистику все-таки подпортил. 25 марта светило вообще не показывалось, 26 марта выглянуло из-за туч на чуть менее часа, а 28 марта — двух часов. Поэтому Петербургу не удалось приблизиться к рекордным годам: март 1996-го остается на сегодня самым солнечным в городе с продолжительностью сияния 194,1 часа.