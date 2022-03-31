Операторы связи перестали подключать новых абонентов к безлимитным тарифам

О том, что многие мобильные операторы изменили свои тарифные планы, пишет «Коммерсантъ», проанализировав ситуацию за последний месяц. От безлимитов на мобильный интернет отказались МТС, Yota и Tele2, переведя такие тарифы в архив. «Вымпелком» («Билайн») исключил безлимиты из корпоративных тарифов, а «МегаФон» отказался от безлимитных внутрисетевых звонков.

В Yota объяснили перевод безлимитных тарифов в архив тем, что большинство абонентов тратят в месяц не более 30 гигабайт трафика. Отдельно оператор отметил: если клиент подключился до 24 марта, на его тарифе безлимитный интернет останется. В Tele2 считают, что безлимиты — нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории, но признают: «При избыточном распространении они создают нагрузку на сеть».

В «Билайе» заявили, что обновили линейку для корпоративных клиентов, поэтому в ней не осталось безлимитных тарифов для новых подключений. В МТС заявили, что не планируют отказываться от безлимитов в архивных тарифах, но не намерены запускать их в новых планах. В «МегаФоне» от комментариев отказались.

По оценке аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, безлимитными тарифами пользуются до 17% абонентов — в том числе корпоративных. По его данным, на данный момент нет ни одного доступного для подключения безлимитного тарифа — все они уведены в архив, а к июню операторы ограничат и их. Некоторых пользователей безлимитов уже перевели на пакетные тарифы с большим объемом трафика — до 50 гигабайт. Учитывая, что около 85% абонентов потребляют около 20-25 гигабайт трафика в месяц, этого будет достаточно.