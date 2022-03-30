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«Одежда на лучшее»: в Петербурге «Ночлежка» запустили акцию по сбору вещей бездомным

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В Петербурге ко Дню бездомного человека «Ночлежка» и благотворительные магазины «Спасибо!» проводят акцию «Одежда на лучшее». По городу установлены контейнеры, в которые можно положить вещи для бездомных.

Shutterstock.com

«Мы хотим обратить внимание людей на проблему бездомности и показать, что граница между «обычными» людьми и теми, у кого нет крыши над головой, очень шаткая. В этот день мы хотим напомнить, что бездомный человек — прежде всего человек. Такой же, как и остальные, просто у него что-то не сложилось. Но он имеет право на поддержку, понимание и достоинство», — говорят в «Ночлежке».

Сеть благотворительных магазинов «Спасибо!» переоформила часть своих контейнеров для сбора вещей. Они расположены по четырем адресам:

  • Ibis hotel, Лиговский проспект д. 54;
  • Вавилов-Лофт, Кадетская Линия, д. 5 к.2Д
  • Эко-Лофт More Place, В.О., пр. Кима, д. 6, во дворе, на площадке Раздельного сбора
  • Максидом, Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2

В эти контейнеры можно оставить ненужные вещи. Сотрудники магазинов рассортируют их и разделят на две части. Первую передадут для подопечных благотворительных организаций, в том числе и «Ночлежка», а вторую часть передадут на продажу. Все вырученные средства также будут направлены на благотворительность. Уточнить подробности об акции можно в официальном паблике «Ночлежки».

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