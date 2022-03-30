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В Ленинградском зоопарке маленькая овечка Баранка стала совсем взрослой. Ее перевели во «взрослый» вольер

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Маленькая овечка Баранка уже стала совсем взрослой. Она доросла до большого вольера, где уже вовсю резвится со своей семьей, рассказали в Ленинградском зоопарке.

Овечка Баранка родилась сразу после новогодних праздников — 9 января. На пятый день после рождения кучерявой малышки сотрудники зоопарка запечатлели на камеру ее первые шаги. Баранка не отходила от мамы, но с интересом наблюдала за людьми.

«Было очень приятно наблюдать, как мама Бусинка как бы уверяет кроху, что бояться людей ей вовсе не стоит, и немножко подталкивает новорожденную поздороваться с работниками зоопарка. Такое доверие от животного дорогого стоит», — поделились сотрудники зоопарка.

К марту маленькая овечка доросла до «взрослого» вольера. Теперь она вместе с мамой воссоединилась с остальными членами бараньей семьи — папой Яшей и братом Барашем. Бараш чуть старше Баранки, он родился 22 ноября. Уже с зимы он радует посетителей своим смешным блеяньем. Семейство гуляет в открытом вольере по соседству с животными альпака.

Напомним, в июле 2021 года в Ленинградском зоопарке родился барашек Шон! В отличие от своего осторожного папы Яши, детеныш очень дружелюбный и общительный — сам бежит к сотрудникам зоопарка и любит, когда ему чешут бочка.

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