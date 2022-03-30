Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Суд признал электросамокат транспортным средством в рамках рассмотрения административного иска Давита Чепечяна. Как сообщает Российское агенство правовой и судебной информации, он полагал, что к последним должны быть отнесены лишь те источники передвижения, на управление которыми законом предусмотрено получение специального права.

Следователь инициировал проведение автотехнической судебной экспертизы, в постановлении о назначении которой сделал вывод об отнесении электросамоката к механическим транспортным средствам. Чепечян потребовал исключение данного вывода из текста постановления, на что получил отказ.

О том, что электросамокаты являются серьезным источником опасности для пешеходов и тех, кто непосредственно пользуется двухколесным транспортом, также заявили в Минтрансе, МВД и центре судебной экспертизы при Минюсте. В качестве обоснования специалисты отметили, что при наличии сомнений в эффективности систем экстренного торможения в зависимости от модели электросамокаты могут развивать скорости выше 35 километров в час.

Отмечается, что решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.