По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 30 марта, метеорологические условия в Петербурге будет формировать тыловая часть постепенно теряющего силы циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до +2 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, в Петербурге обойдется без осадков, а также немного потеплеет.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 31 марта, в городе ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -3…-5 градусов, местами до -7, днем от 1 до 3 градусов со знаком «плюс». На дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 1 апреля, в Петербурге также ожидается перемененная облачность и по-прежнему без осадков. В ночное время суток температура воздуха составит -6…-8 градусов, местами до -10, днем потеплеет до 2-4 градусов выше нуля. Гололедица на дорогах сохранится.