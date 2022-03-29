В Ленобласть придут настоящие зимние заморозки. Температура воздуха опустится до -16 градусов

Погоду в регионе будет определять тыловая, холодная часть обширного циклонического вихря, расположившегося над восточной половиной Европейской России, сообщает погодный центр «Фобос». Ночью температура воздуха может опуститься до -16 градусов.

По данным регионального ГУ МЧС, 30 марта в Ленобласти температура воздуха ночью составит -5…-10 градусов, местами до -11…-16 градусов, днем ожидается -3…+2 градуса.

Ночью местами будет идти небольшой снег, а днем непогода усилится. Синоптики обещают, что будет идти снежная крупа, ветер западный, юго-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду. На дорогах местами гололедица.

На минувших выходных в Петербурге начались снегопады, а пришедший в понедельник циклон «Илона» и вовсе завалил город снегом — и это в конце марта! О том, когда весна наконец победит зиму, рассказали синоптики — публикуем их прогноз.