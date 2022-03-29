Время обеда! Посмотрите, как ленивец из Ленинградского зоопарка лениво трапезничает

«Ленивые будни. Вот так ленивец Кузя «торопится» за своим обедом. Трапезничать лучше всего, разумеется, лежа. Так вкуснее. Признавайтесь, у кого из вас такие же повадки?» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Напомним, ранее у ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка родился малыш. Его появление на свет скрывали от посетителей и даже закрывали вольер от посторонних глаз, потому что размножение этих животных — очень непростая задача. Зато сейчас малыш чувствует себя отлично. И отнюдь не лениво уплетает за обе щеки свои любимые яблоки!

Еще одно пополнение случилось в семействе кошачьих лемуров. До сих пор малыш обходился без имени из-за невозможности выяснить, кто это — мальчик или девочка. Теперь все тайны раскрыты, а петербуржцев просят помочь с выбором имени детеныша.