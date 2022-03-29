Время обеда! Посмотрите, как ленивец из Ленинградского зоопарка лениво трапезничает

Ленивые будни не отменяют обед по расписанию. Посмотрите, как трапезничает ленивец из Ленинградского зоопарка. Медитативно!
«Ленивые будни. Вот так ленивец Кузя «торопится» за своим обедом. Трапезничать лучше всего, разумеется, лежа. Так вкуснее. Признавайтесь, у кого из вас такие же повадки?» — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.
Напомним, ранее у ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка родился малыш. Его появление на свет скрывали от посетителей и даже закрывали вольер от посторонних глаз, потому что размножение этих животных — очень непростая задача. Зато сейчас малыш чувствует себя отлично. И отнюдь не лениво уплетает за обе щеки свои любимые яблоки!
Еще одно пополнение случилось в семействе кошачьих лемуров. До сих пор малыш обходился без имени из-за невозможности выяснить, кто это — мальчик или девочка. Теперь все тайны раскрыты, а петербуржцев просят помочь с выбором имени детеныша.
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