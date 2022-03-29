Какие ограничения снимаются?

Требование предъявить медицинскую справку ребенку в случае, если он контактировал с больным коронавирусом;

Смещенное расписание;

Разделение школьных коллективов;

Проведение уроков каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете;

Соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций.

Какие ограничения остаются?

Предъявление справки после перенесенного коронавируса;

Термометрия на входе;

Создание условий для гигиенической обработки рук;

Регулярные проветривания и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Также разрешено проведение общих мероприятий на свежем воздухе, но внутри помещений — по-прежнему только в рамках одной группы или класса. Родители могут приходить в школу, посещать оба вида мероприятий и очные родительские собрания при соблюдении обычных общих правил: термометрия и обязательное ношение маски.

Новые правила начнут действовать сразу после весенних каникул, 4 апреля. «Так как эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях стабильно спокойная, Роспотребнадзор внес изменения в работу образовательных организаций. Правила действительны и для школ, и для детских садов», — отмечают в пресс-службе Смольного.