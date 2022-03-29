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Новая четверть в школах Петербурга начнется со снятия ограничений по COVID-19. Что изменится?

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Четвертая четверть в школах Петербурга начнется со снятия ограничений по коронавирусу. Рассказываем, что изменится.

Shutterstock.com

Какие ограничения снимаются?

  • Требование предъявить медицинскую справку ребенку в случае, если он контактировал с больным коронавирусом;
  • Смещенное расписание;
  • Разделение школьных коллективов;
  • Проведение уроков каждого класса в закрепленном за ним отдельном учебном кабинете;
  • Соблюдение дистанции между учениками в 1,5 метра при проведении аттестаций.

Какие ограничения остаются?

  • Предъявление справки после перенесенного коронавируса;
  • Термометрия на входе;
  • Создание условий для гигиенической обработки рук;
  • Регулярные проветривания и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Также разрешено проведение общих мероприятий на свежем воздухе, но внутри помещений — по-прежнему только в рамках одной группы или класса. Родители могут приходить в школу, посещать оба вида мероприятий и очные родительские собрания при соблюдении обычных общих правил: термометрия и обязательное ношение маски.

Новые правила начнут действовать сразу после весенних каникул, 4 апреля. «Так как эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях стабильно спокойная, Роспотребнадзор внес изменения в работу образовательных организаций. Правила действительны и для школ, и для детских садов», — отмечают в пресс-службе Смольного.

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