Когда весна победит зиму в Петербурге? Синоптики назвали сроки окончания снежной погоды

Говоря о метеоситуации в Центральной России, синоптики сходятся во мнении: по-весеннему теплой и солнечной погоды придется ждать по крайней мере неделю. «Колебания температуры будут вблизи нулевой отметки: слабо отрицательная температура ночью и слабо положительная днем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в четверг-пятницу, в основном преимущественно без осадков. Такие перспективы по меньшей мере до 3-4 апреля, циклоны правят балом», — отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодня, 29 марта, Петербург проведет в тылу циклона. По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию во вторник сформирует тыловая, холодная часть обширного циклонического вихря, расположившегося над восточной половиной Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, по области от 0 до -5. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду, по прогнозу Леуса, «небольшой снег возможен лишь ближе к вечеру, при этом ночные морозы окрепнут, а днем воздух прогреется лучше, чем сегодня».

Судя по прогнозу центра «Фобос» на месяц, настоящая весна придет в Петербург во второй половине апреля. После 13 апреля дневные температуры в городе будут превышать 10 градусов со знаком «плюс».