Когда весна победит зиму в Петербурге? Синоптики назвали сроки окончания снежной погоды

На минувших выходных в Петербурге начались снегопады, а пришедший в понедельник циклон «Илона» и вовсе завалил город снегом — и это в конце марта! О том, когда весна наконец победит зиму, рассказали синоптики — публикуем их прогноз.
Метеоролог — о погоде в Петербурге на этой неделе, цитата по «Невским новостям»:
Погода на этой неделе ожидается, мягко скажем, прохладная. Наиболее неблагоприятный день — сегодняшний понедельник. Вызван он прохождением через Санкт-Петербург циклона «Илона». Он принес нам снег ночью и утром, а в дневные часы сегодня температура повысится до положительных +3… +4 градусов и будет идти временами мокрый снег с дождем. К вечеру температура опять понизится до отрицательных и ночью будет минус.
В дальнейшие дни недели ночные температуры примерно сохранятся до -5… -7 градусов, а дневные будут постепенно повышаться. Это произойдет от того, что облачности будет меньше, осадков в последующие дни недели практически не ожидается и облачность будет разрываться. Дневной солнечный прогрев обеспечит постепенное повышение температуры к концу недели +4…+5 градусов, ночью будет оставаться же -5 градусов.
Говоря о метеоситуации в Центральной России, синоптики сходятся во мнении: по-весеннему теплой и солнечной погоды придется ждать по крайней мере неделю. «Колебания температуры будут вблизи нулевой отметки: слабо отрицательная температура ночью и слабо положительная днем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в четверг-пятницу, в основном преимущественно без осадков. Такие перспективы по меньшей мере до 3-4 апреля, циклоны правят балом», — отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Сегодня, 29 марта, Петербург проведет в тылу циклона. По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическую ситуацию во вторник сформирует тыловая, холодная часть обширного циклонического вихря, расположившегося над восточной половиной Европейской России. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный снег, на дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха в городе составит -1…-3 градуса, по области от 0 до -5. Ветер ожидается северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В среду, по прогнозу Леуса, «небольшой снег возможен лишь ближе к вечеру, при этом ночные морозы окрепнут, а днем воздух прогреется лучше, чем сегодня».
Судя по прогнозу центра «Фобос» на месяц, настоящая весна придет в Петербург во второй половине апреля. После 13 апреля дневные температуры в городе будут превышать 10 градусов со знаком «плюс».
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