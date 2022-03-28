«Снежура» и «ледяное сало»: что увидели петербуржцы в реках и каналах города?

Петербуржцы возле моста Энергетиков на реке Охта заметили лед необычного цвета и консистенции. Горожане предположили, что в воду могли попасть выбросы, но в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора успокоили, что это природное явление и к загрязнениям не имеет отношение.

Прошедшие выходные в Петербурге были по-зимнему холодными, а «ледяное сало» — это вторая стадия образования ледового покрова на поверхности воды в виде густого слоя мелких кристаллов. Под воздействием течения и ветра они сбиваются в полосы и пятна рыхлого намокшего льда.

А вот в реке Екатерингофке жители видели «снежуру» — тоже природное явление, которое появляется при сильных снегопадах и почти нулевой температуре воды. Попадая в воду, снег не тает, а сбивается в вязкую пластичную массу, которая плавает на поверхности, как сморщенная кожуру. Об этом рассказали в Арктическом и Антарктическом институте.