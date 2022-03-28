Цифра дня: за «штормовые» выходные в Петербурге выпало 6 сантиметров снега

Как сообщают в пресс-службе Смольного, за прошедшие выходные порывистый ветер повредил, как минимум, два светофора, повалил шесть деревьев, некоторые вырвал с корнем, сломал три остановки, а еще срывал пластиковые ограждения и временные дорожные знаки.

Так, улице Димитрова остановочный павильон опасно наклонился, у другого на улице Лени Голикова сорвало крышу, а в Стрельне еще один и вовсе перевернуло. Всего в дежурную службу комитета по благоустройству поступило 16 сообщений о разных происшествиях.