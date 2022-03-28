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Цифра дня: за «штормовые» выходные в Петербурге выпало 6 сантиметров снега

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На все выходные в Петербург вернулась зима, а власти города ввели на этот период «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и снега. С 26 по 28 марта в городе выпало около 6 сантиметров осадков. И это еще не все последствия непогоды.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Как сообщают в пресс-службе Смольного, за прошедшие выходные порывистый ветер повредил, как минимум, два светофора, повалил шесть деревьев, некоторые вырвал с корнем, сломал три остановки, а еще срывал пластиковые ограждения и временные дорожные знаки.

Так, улице Димитрова остановочный павильон опасно наклонился, у другого на улице Лени Голикова сорвало крышу, а в Стрельне еще один и вовсе перевернуло. Всего в дежурную службу комитета по благоустройству поступило 16 сообщений о разных происшествиях.

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