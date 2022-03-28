Петербургские метростроители столкнулись с дефицитом импортных запчастей. Повреждена «Надежда»

Оборудование для строительства метро Петербурга приобрели еще в 2012 году у немецкой компании Herrenknecht AG. На несколько лет щит «Надежда» передавали для возведения нескольких станций столичного метрополитена.

После его возвращения в Петербург выяснилось, что щиту нужно серьезное техобслуживание. Но детали, которые потребуются для замены ключевых узлов, можно купить только за границей.

«Нужно будет заплатить крупную сумму, поскольку требуется заменить основные узлы. Возможно, было бы логичнее доплатить и купить новый, но с этим в свете последних политических и экономических событий будут сложности», — сказал собеседник издания.

По словам представителей «Метрострой Северной столицы» (МССС), сейчас с производителем этих узлов ведутся переговоры. Также строители пытаются найти оптимальный выход для покупки зарубежных деталей.

Напомним, Смольный перенаправил деньги, которые предназначались на строительство участка новой Красносельско-Калининской линии метрополитена. Теперь часть средств пойдет на новые эскалаторы на «Технологическом институте-1».