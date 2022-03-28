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Встречаем весну! В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

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Ну теперь-то точно: весна! Несмотря на вновь выпавший снег за окном. В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина — отдохнувшие и похудевшие после 4-месячной спячки. Посмотрите, как они проводят свое время и вновь откармливают свои бока.

«Во время недавнего потепления наши сурки Ижорик и Августина проснулись и вышли из своего домика встречать весну! Им никто и не сказал, что зоопарк снова накроет снежная шапка. Но, несмотря на похолодание, сурки продолжают оставаться активными. Любимые сони провели почти 4 месяца в зимней спячке — за это время зверьки всегда сильно теряют в весе. Значит, самое время подкрепиться! Самочка проснулась позже самца, так что Ижорик уже успел немного отрастить свои бока», — поделились сотрудники зоопарка.

После долгой дремы в рацион сурков добавили пшенную кашу, орехи, свежие овощи и яблоки — порции еды будут постепенно увеличиваться. Как объясняют в зоопарке, сразу после пробуждения питомцам предлагают совсем небольшое количество еды, чтобы их пищеварительная система вновь адаптировалась к работе.

«Поздравляем парочку сурков с успешным окончанием зимовки и приглашаем вас лично поприветствовать знаменитых петербургских грызунов!» — резюмировали в Ленинградском зоопарке.

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