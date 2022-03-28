Операторы в России ожидают сбоев связи из-за дефицита оборудования

Прогноз о том, что «в текущих экономических условиях» резервов оборудования операторов связи в России хватит на полгода, а сбои в их работе могут начаться уже этим летом, дает комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, в которую входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», «ЭР-Телекома», GS Group, ОАО РЖД и других.

Как пишет «Коммерсантъ», из доклада комиссии «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления» следует, что стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и снижения курса рубля и может возрасти еще на 80%.

По прогнозу членов комиссии, в текущих экономических условиях существующих резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев. Риск аварий и нарушения стабильности работы сети возрастет уже с июля-августа.

Кроме того, существует риск потери в течение полугода до 30% высококвалифицированных специалистов. А общее ухудшение финансовое положение операторов связи и вещания может заставить менеджмент оптимизировать штат на 15-20% к концу 2022 года.