В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Вот расписание на эту неделю

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Публикуем расписание на эту неделю.
В ночь с 28 на 29 марта
- Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00
- Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
В ночь с 29 на 30 марта
- Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
- Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00
В ночь с 30 на 31 марта
- Володарский мост: с 02:00 до 05:45
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45
- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
- Тучков мост: с 02:00 до 04:55
- Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30
В ночь с 31 марта на 1 апреля
- Мост Александра Невского: с 02:20 до 05:10
- Литейный мост: с 01:40 до 04:45
- Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
- Тучков мост: с 02:00 до 04:55
- Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30
В ночь с 1 на 2 апреля
- Мост Александра Невского: с 02:20 до 05:10
- Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
«Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время. Технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов», — отмечают в «Мостотресте». Пресс-служба ведомства советует следить за разводками мостов на информационном портале, в мобильном приложении «Мосты Петербурга», а также на официальных страницах «Мостотреста» в Telegram и ВКонтакте.
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