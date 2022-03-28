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В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Вот расписание на эту неделю

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В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов. Публикуем расписание на эту неделю.

Shutterstock.com

В ночь с 28 на 29 марта

  • Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00
  • Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
  • Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

В ночь с 29 на 30 марта

  • Троицкий мост: с 01:20 до 04:50
  • Благовещенский мост: с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00

В ночь с 30 на 31 марта

  • Володарский мост: с 02:00 до 05:45
  • Литейный мост: с 01:40 до 04:45
  • Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
  • Тучков мост: с 02:00 до 04:55
  • Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

В ночь с 31 марта на 1 апреля

  • Мост Александра Невского: с 02:20 до 05:10
  • Литейный мост: с 01:40 до 04:45
  • Дворцовый мост: с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55
  • Тучков мост: с 02:00 до 04:55
  • Гренадерский мост: с 01:30 до 04:30

В ночь с 1 на 2 апреля

  • Мост Александра Невского: с 02:20 до 05:10
  • Троицкий мост: с 01:20 до 04:50

«Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время. Технологические разводки мостов проводятся в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов», — отмечают в «Мостотресте». Пресс-служба ведомства советует следить за разводками мостов на информационном портале, в мобильном приложении «Мосты Петербурга», а также на официальных страницах «Мостотреста» в Telegram и ВКонтакте.

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