По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять центральная часть североатлантического циклона, названного немецкими синоптиками «Илона». В такой ситуации ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. В начале дня осадки местами будут сильными, возможна гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +2…+4 градуса, по области от 0 до +5. Ветер ожидается западный, северо-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 14-19 метров. Атмосферное давление будет падать, а во второй половине дня начнет расти — минимальное значение составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по прогнозу Леуса, осадки постепенно прекратятся и похолодает — «даже днем температура будет ниже 0 градусов».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 марта, в Петербурге ожидается облачная, днем с прояснениями погода, пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе составит ночью -3…-5 градусов, местами до -7, днем от 0 до -2. На дорогах образуется гололедица.

В среду, 30 марта, в городе также будет облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег, ночью местами. В ночное время суток температура воздуха составит -5…-7 градусов, местами до -9, днем от -1 до +1. На дорогах по-прежнему будет скользко.