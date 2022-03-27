Минпромторг: перебои с поставками одежды в России не возникнут

«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — подчеркнул Мантуров.

Также глава Минпромторга ранее сообщил о том, что в России нет ажиотажного спроса на рынке одежды и обуви. Уход некоторых зарубежных брендов не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды, добавил он.