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Минпромторг: перебои с поставками одежды в России не возникнут

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Перебоев с поставками одежды в России не будет. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

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«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — подчеркнул Мантуров.

Также глава Минпромторга ранее сообщил о том, что в России нет ажиотажного спроса на рынке одежды и обуви. Уход некоторых зарубежных брендов не означает, что у населения будут проблемы в покупке одежды, добавил он.

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