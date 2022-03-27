Между «Хельмкой» и «Илоной»: синоптик рассказал о погоде в воскресенье в Петербурге

Согласно его прогнозу, город «окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой активными циклонами». «Хельмка» будет уходить на восток, а «Илона» приближается с запада.

В связи с этим сегодня будет переменная облачность и никаких существенных осадков. При этом возможна гололедица. Температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По словам Леуса, в понедельник –еще один циклон, который принесет мокрый снег, дожди и потепление.