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Петербург примет участие в международной акции «Час Земли» в эту субботу

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Петербург присоединится к международной акции «Час Земли». Вечером в субботу в городе отключат подсветку вокзалов, сообщает пресс-служба РЖД.

Zabotnova Inna/ Shutterstock

Ежегодно в последнюю субботу марта с 20:30 по 21:30 по местному времени жители Земли отключают свет и электроприборы в домах, а также подсветку разных зданий. Таким образом участники акции привлекают внимание к  проблемам сохранения природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

Во время акции РЖД собирается отключить архитектурно-художественную подсветку на вокзалах, а также частично отключат внутреннее освещение на них. Речь идет о более 600 вокзалах, административных зданий и привокзальных площадей. По предварительным данным, это позволит сэкономить за час более 4 тысяч кВт*ч.

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