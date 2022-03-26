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Минцифры: IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку

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Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, при каких условиях российские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале министерства.

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«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах», —уточнил Шадаев.

Также сейчас на рассмотрении в правительстве находится проект постановления об отсрочке от армии для представителей IT-отрасли в России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. В частности, для IT-компаний в 2022-2024 годы ставка налога на прибыль составит 0 процентов. А для владельцев автомобилей, стоимость которых не превышает 10 миллионов рублей, не распространяется «налог на роскошь».

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