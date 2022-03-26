Минцифры: IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку

«Льготную ипотеку смогут получить ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тыс. руб. в месяц в городах миллионниках и от 150 тыс. руб. в регионах», —уточнил Шадаев.

Также сейчас на рассмотрении в правительстве находится проект постановления об отсрочке от армии для представителей IT-отрасли в России.