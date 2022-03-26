Путин подписал закон о новых антикризисных мерах. Главное

В частности, закон освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученного в 2021–2022 годах от вкладов. На аналогичный период россияне освобождены от уплаты налога на доходы в виде материальной выгоды.

Закон также предоставляет право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.

Кроме того, для IT-компаний в 2022-2024 годы ставка налога на прибыль составит 0 процентов. Для владельцев автомобилей, стоимость которых не превышает 10 миллионов рублей, не распространяется «налог на роскошь».