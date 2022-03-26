Путин подписал закон о новых антикризисных мерах. Главное

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций. Документ появился на официальном портале правовой информации. Рассказываем, о каких мерах идет речь.
В частности, закон освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученного в 2021–2022 годах от вкладов. На аналогичный период россияне освобождены от уплаты налога на доходы в виде материальной выгоды.
Закон также предоставляет право применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства.
Кроме того, для IT-компаний в 2022-2024 годы ставка налога на прибыль составит 0 процентов. Для владельцев автомобилей, стоимость которых не превышает 10 миллионов рублей, не распространяется «налог на роскошь».
Также, согласно закону, разрешается продлить полномочия регионов России устанавливать для физических лиц, впервые зарегистрированных как индивидуальные предприниматели и перешедших Такая ставка будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Напомним, ранее правительство предложило поднять ставку льготной ипотеки с 7% до 12% и увеличить максимальную сумму кредита с апреля. Это решение поддержал президент Владимир Путин на совещании с кабмином.
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