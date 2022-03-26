Объявление дня: на «Авито» предлагают купить оконную раму с «ликом» Ленина за 750 тысяч рублей

«Продаю оконную раму в сборе с нерукотворным ликом В. И. Ленина. Появился в год столетия 10-го съезда компартии. Реальному покупателю разумный торг», — написал он.

Как признался автор объявления Александр изданию «Подъем», он выставил раму на продажу в качестве шутки. Однако владелец допускает при наличии хорошего предложения возможность обменять «чудесный деревянный лик» на «бездушный оконный пластик».

«Вышел на кухню коммуналки покурить, присмотрелся и увидел лик. Я как-то ранее видел объявление о том, что банка перемолотых денег – 500 тысяч – стоила 500 тысяч, и я подумал, почему бы мне не поставить такую же цену. Но пока предлагают что-то подешевле: кто-то – 100 тысяч, кто-то – 2 тысячи. Я смотрю по комментариям, люди воспринимают это как что-то серьёзное», — рассказал он изданию. Также Александр отметил, что рама все еще стоит в коммуналке и ждет своего покупателя.