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В Петербурге на два дня вводят «желтый» уровень опасности

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В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности. Такое решение приняли из-за шквалистого ветра, сообщили в Росгидрометцентре.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Желтый» уровень погодной опасности начинается с 3 часов ночи 26 марта до 3 часов 28 марта в Петербурге. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок.

Напомним, В Петербурге резко ухудшится погода 26 марта. На город обрушится мокрый снег с порывистым ветром до 22 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Петербурге похолодает 26 марта. Дожди перейдут в мокрый снег, местами просто снег, а ближе к вечеру на дорогах образуется гололедица. «Ожидается сильный и порывистый ветер», — констатировал синоптик.

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