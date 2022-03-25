В Петербурге на два дня вводят «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности начинается с 3 часов ночи 26 марта до 3 часов 28 марта в Петербурге. Водителей просят проявлять особую осторожность и по возможности отказаться от поездок.

Напомним, В Петербурге резко ухудшится погода 26 марта. На город обрушится мокрый снег с порывистым ветром до 22 метров в секунду, предупреждают в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в Петербурге похолодает 26 марта. Дожди перейдут в мокрый снег, местами просто снег, а ближе к вечеру на дорогах образуется гололедица. «Ожидается сильный и порывистый ветер», — констатировал синоптик.