В Петербурге до конца июля ограничат движение по проспекту Стачек

С 28 марта по 24 июля будет ограничено движение транспорта по проспекту Стачек от улицы Швецова до улицы Трефолева. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» займется на участке прокладкой водопровода.

С 28 марта и до 30 июня на Омской улице закроют движение по нечетной стороне от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Реконструкцией инженерных сетей выполнит ООО «СНК НВК».

А с 29 по 31 марта будет перекрыт проезд по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице. ООО «Специализированный Застройщик «Орион» также займется прокладкой инженерных сетей на участке.