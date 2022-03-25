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В Петербурге до конца июля ограничат движение по проспекту Стачек

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В Петербурге из-за коммунальных работ будет ограничено движение транспорта в Кировском, Приморском и Фрунзенском районах. В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции рассказывают, по каким улицам будет временно запрещен проезд.

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С 28 марта по 24 июля будет ограничено движение транспорта по проспекту Стачек от улицы Швецова до улицы Трефолева. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» займется на участке прокладкой водопровода.

С 28 марта и до 30 июня на Омской улице закроют движение по нечетной стороне от Торжковской улицы до Ланского шоссе. Реконструкцией инженерных сетей выполнит ООО «СНК НВК».

А с 29 по 31 марта будет перекрыт проезд по Курской улице в направлении от Тамбовской улицы к Днепропетровской улице. ООО «Специализированный Застройщик «Орион» также займется прокладкой инженерных сетей на участке.

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