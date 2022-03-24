Власти Петербурга перенаправят более 300 млн рублей со стройки метро на новые эскалаторы

Как пишет «Фонтанка», в проекте постановления сказано, что 310 млн рублей переведут со строительства участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна».

Сейчас на его строительство предусмотрено 800 млн рублей, однако в 2022 году для этого участка разработают только рабочая документация на инженерную подготовку территории и подготовительный этап стройки. Так что пока финансирование избыточно. Участок «Казаковская» — «Сосновая Поляна» планируют завершить в 2023 году.

Большую часть этих средств (302 млн рублей) переведут на замену эскалаторов станции «Технологический институт-1». Лимит финансирования увеличивают «в целях оплаты дополнительного объема строительно-монтажных работ, увеличения стоимости оборудования, а также гарантийного удержания в размере 5% от суммы контракта».

Оставшиеся 8 млн направят на демонтаж строительного городка, оставшегося от строительства депо «Южное».