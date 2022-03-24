На ЗСД начнут действовать новые тарифы для пользователей транспондеров

Новые тарифы начнут действовать с 31 марта. Изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер») и тарифные опции. Стоимость проезда по ЗСД за наличные или по банковской карте останется неизменной.

Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Нынешнее изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 57% до 48% в сравнении с базовым тарифом.

«Таким образом, тарифы в рамках системы платности Flow+ будут все также привлекательны для пользователей транспондеров, а постоянные пользователи смогут подключить одну из тарифных опций и снизить затраты на поездки», — отмечают в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».