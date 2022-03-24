Облака и дожди: погоду в Петербурге определяет теплый сектор циклона

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 марта, Петербург окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона, выходящего своим центром в районы Республики Коми. Во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт.

В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода; в городе обойдется без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит +5…+7 градусов, по области +3…+8. Ветер ожидается западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по прогнозу Леуса, в Петербурге еще будет тепло, однако погода ожидается ветреная и облачная. «Не избежать дождей, временами переходящих в мокрый снег», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 25 марта, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут небольшие осадки — преимущественно в виде дождя. Ветер южный, юго-западный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в темное время суток составит от 0 до +2 градусов, днем прогреется до +4…+6. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться.