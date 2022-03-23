Фото дня: в Петродворцовом районе заметили семейство пушистых сов

Фотографии опубликовала петербурженка Татьяна Ливеровская в сообществе «Птицы СПб и России». По ее рассказам, рыжеватые малыши пошли окраской в отца. А еще она заметила, что у отца семейства есть два дома — в одном он отдыхает в уединении, а второе использует, чтобы осматривать окрестности.

Интересный факт, что серую неясыть можно встретить на большей части территории Европы, а также в Центральной Азии. Эти птицы даже могут селиться в городской черте. Питается в основном лесными грызунами, может есть птиц, жуков, дождевых червей.