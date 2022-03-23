18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Петербуржцев просят помочь с выбором имени для лемура из Ленинградского зоопарка

Поделиться:

В мае 2021 года в семействе кошачьих лемуров из Ленинградского зоопарка случилось пополнение. До сих пор малыш обходился без имени из-за невозможности выяснить, кто это — мальчик или девочка. Теперь все тайны раскрыты, а петербуржцев просят помочь с выбором имени детеныша.

«В мае прошлого года мы рассказывали о пополнении в семействе кошачьих лемуров. Очень долгое время мы не могли определить пол малыша — у этих животных это достаточно сложно сделать. Но сейчас с уверенностью можно сказать что детеныш — девочка! Она уже взрослая — много бегает и играет. Впрочем, не отказывается просто полежать вместе с другими лемурами в обнимку. Больше всего из еды она любит сухофрукты и, неожиданно, сельдерей», — поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

В зоопарке запустили конкурс на имя для малышки-лемура. С 24 марта по 24 апреля рядом с вольером будет стоять специальный ящик, куда петербуржцы могут опустить записку со своим вариантом. Главное, уточняют в зоопарке, не забыть оставить контактные данные, чтобы победитель смог получить свою награду — пригласительные билеты.

Малышку можно увидеть в павильоне «Приматы». Итоги конкурса сотрудники Ленинградского зоопарка подведут 27 апреля.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: