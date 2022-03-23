В оранжереях Царского села распустились первые анютины глазки 🌸

Цветение анютиных глазок в конце марта считается ранним — массового сотрудники оранжереи ждут к середине апреля. Тогда же виолу пересадят в открытый грунт в царскосельских парках.

«Нежная виола украсит скоро и Александровский дворец. Живые цветы круглый год находились в комнатах на личной половине Александры Федоровны. Эта традицию в музее возобновили: цветы время от времени возвращаются в теплицы, чтобы набраться сил и снова радовать посетителей. Нынешней зимой интерьеры дворца наполняла ароматами цветущая сирень», — поделились сотрудники музея-заповедника.