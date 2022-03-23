В оранжереях Царского села распустились первые анютины глазки 🌸

В оранжереях Царского села распустились первые цветы виолы, получившие народное название анютины глазки. Сейчас цветка всего три, но совсем скоро их будет гораздо больше — порядка 20 тысяч.
Цветение анютиных глазок в конце марта считается ранним — массового сотрудники оранжереи ждут к середине апреля. Тогда же виолу пересадят в открытый грунт в царскосельских парках.
«Нежная виола украсит скоро и Александровский дворец. Живые цветы круглый год находились в комнатах на личной половине Александры Федоровны. Эта традицию в музее возобновили: цветы время от времени возвращаются в теплицы, чтобы набраться сил и снова радовать посетителей. Нынешней зимой интерьеры дворца наполняла ароматами цветущая сирень», — поделились сотрудники музея-заповедника.
Напомним, 15 марта в Летнем саду расцвели первые подснежники. Тогда в музее констатировали: «Весна стремительно вступает в свои права».
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