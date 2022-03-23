Съемки приквела «Майора Грома» ограничат движение в центре Петербурга

В Петербурге запустили в производство приквел «Майора Грома». Съемочный процесс ограничит движение в центре города — рассказываем, где и когда.
В связи со съемками фильма «Майор Гром: Трудное детство» в период с 00:00 до 23:59 29 марта будет запрещена остановка транспортных средств на участках Миллионной улицы (от Суворовской площади до Мраморного переулка) и Суворовской площади (вдоль дома №5 по Миллионной улице).
Также в период с 00:00 до 23:59 29 марта будет сужена проезжая часть справа по Мраморному переулку — в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной.
Действие фильма «Майор Гром: Трудное детство», который станет приквелом ленты «Майор Гром: Чумной доктор», развернется в Петербурге 90-х. По сюжету, майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры.
«Майор Гром: Чумной доктор» — экранизация серии графических романов про принципиального и сурового полицейского из Петербурга, который ловит бандитов, перекусывая шавермой на фоне пейзажей исторического центра. Его играет звезда Александринского театра Тихон Жизневский. В роли боевой подруги-журналистки — Любовь Аксенова.
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