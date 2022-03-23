Съемки приквела «Майора Грома» ограничат движение в центре Петербурга

В связи со съемками фильма «Майор Гром: Трудное детство» в период с 00:00 до 23:59 29 марта будет запрещена остановка транспортных средств на участках Миллионной улицы (от Суворовской площади до Мраморного переулка) и Суворовской площади (вдоль дома №5 по Миллионной улице).

Также в период с 00:00 до 23:59 29 марта будет сужена проезжая часть справа по Мраморному переулку — в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной.