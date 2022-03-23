По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 23 марта, метеорологические условия в Петербурге будет определять разрушающийся и уходящий на юг антициклон. В такой ситуации ожидается переменная облачность, но пока что обойдется без осадков.

Температура воздуха в городе сегодня составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В четверг, по прогнозу Леуса, облака продолжат закрывать небо над Петербургом, а поздним вечером местами пройдут небольшие осадки.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 24 марта, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время суток составит -1…+1 градус, днем +5…+7. Ночью и утром на дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 25 марта, ночью в Петербурге местами пройдет небольшой мокрый снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура останется без изменений — в темное время суток она составит -1…+1 градус, днем +5…+7.