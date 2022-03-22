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В Петербурге появился ироничный стрит-арт на тему отсутствия сахара в магазинах

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В Петербурге появился злободневный стрит-арт, который посвящен дефициту сахара в магазинах. Он пародирует объявления интим-услуг.

Стрит-арт под название «Сахар есть?» создал художник Александр Дуал. На доске рекламных объявлений расклеили маленькие разноцветные листовки с надписями «Сахарок 24», «Ждем в гости на сладкий чай», «Сладкая радость» и другое.

Работа пародирует объявления интим-услуг, которые часто клеят на городские афиши. Она стала первой, которую художник выполнил на улице.

В прошлом году Александр Дуал организовал арт-перформанс «100+1», на котором написал 101 картину за одни сутки. Эти картины он раздавал в городские заведения бесплатно в качестве поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

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