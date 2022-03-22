Суд в Петербурге продлил аресты медиков по делу о смертях после гастроскопии

Следствие, обосновывая ходатайство, указывало, в том числе, о необходимости проведения большого количества экспертиз, 5 медицинских и 3 химических, допроса более 200 пациентов, проходивших процедуру. Обвиняемые просили более мягкую меру — например, домашний арест.

«Суд отметил, что неэффективной организации предварительного расследования нет. Следствием допрошено большое количество свидетелей и потерпевших, назначены экспертизы, проведены выемки необходимого биологического материала, проведен осмотр мусорной сортировочной площадки ООО "Эковаст" и полигона ТБО, направлено поручение о производстве следственных действий в СУ СК РФ по Республике Татарстан», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее в Петербурге предъявили обвинение главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Попову, заведующей отделом лучевой диагностики и старшей медсестре. Позже в деле появились еще двое обвиняемых, а старшая медсестра, которая проходит обвиняемой, пыталась покончить с собой.

По версии следствия, в медцентре на протяжении длительного времени медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семеро пациентов, проходивших обследование, скончались. Пострадавшим и семьям погибших после гастроскопии в Петербурге выплатят до 1 миллиона рублей.