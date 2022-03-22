Минувший понедельник стал самым теплым днем в Петербурге с начала года

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 21 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена северо-восточной периферией антициклона. Это станет причиной малооблачной и сухой погоды, которая подарит петербуржцам уже 15-й сухой день подряд.

Температура воздуха сегодня в городе составит +6…+8 градусов, по области +4…+9. Ветер ожидается западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 774 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

Среда, по прогнозу Леуса, не принесет заметных погодных перемен.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 марта, ночью в Петербурге будет малооблачно, днем ожидается переменная облачность, обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит -1..-3 градуса, днем прогреется до +5…+7. Ночью и утром на дорогах в городе местами образуется гололедица. Атмосферное давление продолжит понижаться.