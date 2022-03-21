Суд в Петербурге запретил сносить здание ВНИИБ

Градозащитники пытаются через суд обязать КГИОП включить здание бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности в реестр памятников. Активисты ранее уже получили два решения Санкт-Петербургского городского суда, но КГИОП считает их незаконными. Комитет подал кассационную жалобу, ее будет рассматривать Третий кассационный суд 30 марта.

«КГИОП показывает всем гражданам интересный пример — если решение суда не нравится, то его можно не исполнять. Если мне присудили, например, штраф или налог, с которым я не согласен, я подал апелляцию и проиграл — могу не платить?» — говорят градозащитники.

КГИОП уже дважды отказывался признавать ВНИИБ памятником, сначала в 2019, а затем в 2021 годах. Оба отказа были признаны незаконными Санкт-Петербургским городским судом. Однако отмена отказа комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры не означает, что здание автоматически включат в реестр памятников. Признать ВНИИБ памятником могут только в комитете.

Напомним, 11 февраля в Петербурге передумали сносить здание НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. Застройщик, холдинг «ФСК», пока не принял окончательного решения по поводу объекта, но пообещал поддерживать его «в надлежащем виде».

здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге планировали снести еще в 2020 году. КГИОП не присвоил ему охранный статус и отказал в признании здания объектом культурного наследия. Тогда застройщик планировал возвести на этом месте высотный жилой дом.