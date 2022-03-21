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Видео дня: в небе над Петербургом заметили падающий метеорит

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В небе над Петербургом прошедшей ночью заметили падающий метеорит. Он пролетел над землей в 22:43.

Падение космического объекта зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись опубликовали в группе «ДТП и ЧП». Наблюдать метеор могли горожане, которые в это время смотрели на восток.

Он вспыхнул над крышами гостиницы «Санкт-Петербург», бизнес-центром «Петровский форт» и высоткой на Большом Сампсониевском проспекте. Некоторые пользователи считают, что этот космический объект — болид (небольшой метеор).

Как пишет «Фонтанка» со слов кандидата физико-математических наук, заведующего наблюдениями на 26-дюймовом рефракторе Пулковской обсерватории Игоря Измайлова, метеоры — нередкое явление в Петербурге. Их падение можно фиксировать примерно раз в месяц, если установить 10 камер некоторых районах города.

Напомним, мимо Земли 15 мая пролетит астероид 2009 JF1 на расстоянии в 23 млн километров от нашей планеты. Об этом сообщает «Роскосмос». Однако ученые из NASA дают не столь радужные прогнозы. Они считают, что объект столкнутся с планетой.

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